Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо выиграл олимпийский классический спринт

13 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо выиграл спринтерскую гонку классическим стилем на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийский чемпион в финале показал время 3 мин. 05,75 сек. Обладателем серебра стал итальянец Федерико Пеллегрино (+1,34 сек.), бронзовая медаль у россиянина Александра Большунова (+1,36 сек.).

Йоханнес Хесфлот Клебо

Александр Большунов и Федерико Пеллегрино

Единственный белорус в этом виде программы Александр Воронов не сумел пробиться в число соискателей наград, завершив выступление после четвертьфинальной стадии.-0-

Белорусский лыжник Александр Воронов не пробился в полуфинал олимпийского спринта Белорус выступал в третьем четвертьфинале и занял лишь 5-е место, обогнав только шведа Виктора Торна. Их опередили россиянин Александр Большунов, финны Ристоматти Хакола, Ииво Нисканен и швейцарец Йофиан Хедигер.

Фото Андрея Покумейко.