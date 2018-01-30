Норвежский телеканал проведет марафон из трансляций победных гонок Бьордналена

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский общественный развлекательный телеканал NRK2 начнет 2 февраля трехдневный марафон трансляций записей всех победных гонок Уле-Эйнара Бьорндалена. Такая информация размещена на официальном сайте телеканала.
Отмечается, что телемарафон будет длиться 55 часов и закончится 5 февраля. Подобным образом телеканал NRK2 хочет отдать дань уважения восьмикратному олимпийскому чемпиону, не попавшему в нынешнем году в состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Пхенчхан.
Между тем Белорусская федерация биатлона планирует включить норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в состав делегации на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Об этом рассказал генеральный секретарь БФБ Анатолий Стромский. Ранее сообщалось, что Уле-Эйнар Бьорндален с женой Дарьей Домрачевой планирует посетить Пхенчхан в ходе Олимпиады, которая продлится с 9 по 25 февраля.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4573 BYN
|2.448 BYN
|2.454 BYN
|USD
|1.9808 BYN
|1.981 BYN
|1.985 BYN
|RUB
|3.5207 BYN
|3.515 BYN
|3.525 BYN