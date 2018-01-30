Норвежский телеканал проведет марафон из трансляций победных гонок Бьордналена

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвежский общественный развлекательный телеканал NRK2 начнет 2 февраля трехдневный марафон трансляций записей всех победных гонок Уле-Эйнара Бьорндалена. Такая информация размещена на официальном сайте телеканала.

Отмечается, что телемарафон будет длиться 55 часов и закончится 5 февраля. Подобным образом телеканал NRK2 хочет отдать дань уважения восьмикратному олимпийскому чемпиону, не попавшему в нынешнем году в состав сборной Норвегии на Олимпиаду в Пхенчхан.

Между тем Белорусская федерация биатлона планирует включить норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена в состав делегации на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Об этом рассказал генеральный секретарь БФБ Анатолий Стромский. Ранее сообщалось, что Уле-Эйнар Бьорндален с женой Дарьей Домрачевой планирует посетить Пхенчхан в ходе Олимпиады, которая продлится с 9 по 25 февраля.-0-