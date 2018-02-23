Норвежцы не уступают лидерство в медальном зачете зимней Олимпиады-2018

23 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Сегодняшний олимпийский день, в отличие от предыдущего, не принес медалей белорусским спортсменам, передает корреспондент БЕЛТА.

Биатлонисты мужской сборной Беларуси не смогли порадовать болельщиков, заняв 8-е место в эстафете 4х7,5 км. Это был заключительный день соревнований в биатлонном центре "Альпенсия". Его лыжня стала счастливой для белорусских спортсменок: сначала Дарья Домрачева стала серебряным призером в масс-старте, а затем она вместе с Надеждой Скардино, Ириной Кривко и Динарой Алимбековой завоевали золото в эстафетной гонке 4х6 км.

Перед двумя заключительными днями Игр в Пхенчхане олимпийская сборная Беларуси занимает 13-е место в медальном зачете, имея два золота и одно серебро. Лидирует команда Норвегии - 37 наград (13 золотых, 14 серебряных, 10 бронзовых), на второй позиции Германия - 26 (13, 7, 6), третье место занимает команда Канады - 27 (10, 8, 9). На олимпийский пьедестал поднимались представители 29 стран.

Итоги дня:

Фристайл. Ски-кросс. Женщины.

1. Келси Серва (Канада).

2. Бриттани Фелан (Канада).

3. Фанни Смит (Швейцария).

Фигурное катание. Женщины.

1. Алина Загитова (Россия).

2. Евгения Медведева (Россия).

3. Кэйтлин Осмонд (Канада).

Конькобежный спорт. 1000 м. Мужчины.

1. Кьелс Нейс (Нидерланды).

3. Хавард Лоренцен (Норвегия).

4. Тхе Юн Ким (Республика Корея).

Биатлон. Эстафета 4х7,5 км.

1. Швеция.

2. Норвегия.

3. Германия.-0-