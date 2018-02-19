Норвежцы победили в олимпийских командных соревнованиях на большом трамплине

19 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Последний комплект олимпийских наград на Играх в Пхенчхане разыграли прыгуны с трамплина, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу в мужском командном турнире на большом трамплине отпраздновала сборная Норвегии с результатом по итогам двух попыток 1098,5 очков. На втором месте представители Германии (1075,7), на третьем - Польши (1072,4).

Роберт Юханссон. Фото FIS

Рихард Фрайтаг. Фото Getty Images

Камиль Стох. Фото Getty Images

Во время командных соревнований свои заключительные прыжки на Олимпийских играх совершили столь именитые атлеты, как финн Янне Ахонен и японец Нориаки Касаи. Увы, усилий ветеранов не хватило, чтобы их дружины оказались в числе призеров. Японская сборная оказалась на 6-м месте (940,5), а финская замкнула итоговый протокол, став 8-й (790,4).-0-

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