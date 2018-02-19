Норвежцы победили в олимпийских командных соревнованиях на большом трамплине

19 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Последний комплект олимпийских наград на Играх в Пхенчхане разыграли прыгуны с трамплина, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победу в мужском командном турнире на большом трамплине отпраздновала сборная Норвегии с результатом по итогам двух попыток 1098,5 очков. На втором месте представители Германии (1075,7), на третьем - Польши (1072,4).
Во время командных соревнований свои заключительные прыжки на Олимпийских играх совершили столь именитые атлеты, как финн Янне Ахонен и японец Нориаки Касаи. Увы, усилий ветеранов не хватило, чтобы их дружины оказались в числе призеров. Японская сборная оказалась на 6-м месте (940,5), а финская замкнула итоговый протокол, став 8-й (790,4).-0-
Фото Синьхуа - БЕЛТА.
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