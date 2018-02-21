Норвежцы упрочили лидерство в медальном зачете Олимпиады-2018, белорусские спортсмены - 15-е

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Норвежские спортсмены упрочили свое лидерство в медальном зачете зимних Олимпийских игр в Пхенчхане после очередного соревновательного дня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На счету представителей этой скандинавской страны уже 33 (13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых) наград. Вторыми идут атлеты Германии - 24 (12, 7, 5). На третьем месте команда Канады - 21 (9, 5, 7). Олимпийцы Беларуси по-прежнему занимают 15-ю позицию благодаря золоту Анны Гуськовой и серебру Дарьи Домрачевой.

Сегодня белорусские атлеты участвовали только в командных спринтерских лыжных гонках, однако ни в мужских, ни в женских соревнованиях не преодолели полуфинальный барьер.

Итоги дня:

Горные лыжи. Скоростной спуск. Женщины.

1. София Годжа (Италия).

2. Рагнхильд Мовинкель (Норвегия).

3. Линдси Вонн (США).

Фристайл. Ски-кросс. Мужчины.

1. Брэди Леман (Канада).

2. Марк Бишофбергер (Швейцария).

3. Сергей Ридзик (олимпийский атлет из России).

Лыжные гонки. Командный спринт. Женщины.

1. США.

2. Швеция.

3. Норвегия.

Лыжные гонки. Командный спринт. Мужчины.

1. Норвегия.

2. Олимпийские атлеты из России.

3. Франция.

Бобслей. Двойки. Женщины.

1. Германия.

2. США.

3. Канада.

Конькобежный спорт. Гонка преследования. Женщины.

1. Япония.

2. Нидерланды.

3. США.

Конькобежный спорт. Гонка преследования. Мужчины.

1. Норвегия.

2. Республика Корея.

3. Нидерланды.-0-