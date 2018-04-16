16 апреля, Минск /Даниил Шавров - БЕЛТА/. Новая категория Fit-Model будет представлена на чемпионате Беларуси по бодибилдингу и фитнесу, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Белорусской федерации этого вида спорта Андрей Козленко.
Одно из нововведений нынешнего турнира - проведение соревнований в новой категории Fit-Model. "Это женская категория, где девушки выступают в двух раундах: первый - в закрытых купальниках, второй - в вечерних платьях. Самый главный критерий оценки - внешний вид девушек, умение себя подать, умение двигаться на сцене", - отметил он.
Категория Fit-Model впервые представлена в Беларуси. Турниры в этой дисциплине проводятся под эгидой IFBB и пользуются популярностью за рубежом. Белорусские спортсменки планируют принять участие в ближайшем из стартов в Риге.
Первые победители и призеры чемпионата Беларуси будут определены сегодня вечером, а 17 апреля сильнейшие атлеты трех стран разыграют оставшиеся комплекты наград. Как сообщили в оргкомитете, всего в чемпионате примет участие 161 спортсмен из Беларуси, России и Украины.
По итогам соревнований будет сформирована сборная Беларуси для участия в чемпионате Европы, который пройдет 2-7 мая 2018 года в Санта-Сусанне (Испания).
Партнерами 31-го чемпионата Беларуси по бодибилдингу и фитнесу выступили сеть супермаркетов спортивного питания Fizcult, торговая марка PROспорт, "Фитнесс Технологии" и тренажерный зал Белорусской федерации бодибилдинга и фитнеса "КЛУБ 73". -0-
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