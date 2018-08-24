Новая система фиксирования результатов во фристайле позволит минимизировать человеческий фактор - FIS

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую систему фиксирования результатов в дисциплине фристайла лыжной акробатике представили в Министерстве спорта и туризма Беларуси. Она позволит минимизировать человеческий фактор в оценке выступления спортсменов. Об этом заявил координатор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Джозеф Фицжеральд сегодня на переговорах с министром спорта Сергеем Ковальчуком, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

По мнению координатора по фристайлу FIS, одним из важных направлений в организации крупных стартов является обеспечение объективного судейства. Джозеф Фицжеральд презентовал современную систему фиксации результатов, которая, по его мнению, позволит минимизировать человеческий фактор в оценке вступления атлетов.

Систему еще предстоит стандартизировать: определить ракурсы съемки, места установки камер и нахождения судей. Планируется, что ее опробуют в отдельных видах спорта на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Систему рассчитывают установить и на белорусских спортивных объектах. "Мы готовы отвечать на запросы современности, внедрять новые технологии, способные сделать судейство в спорте объективным и более прозрачным", - подчеркнул Сергей Ковальчук.

Министр спорта и представитель FIS обсудили также перспективы проведения этапов Кубка мира в Беларуси в 2020 и 2021 годах.-0-

Фото Министерства спорта и туризма