Новицкий: белорусский фристайлист Антон Кушнир заслужил место в финале олимпийского турнира

18 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Сочи-2014 белорусский фристайлист Антон Кушнир должен был попасть в финал соревнований в состязаниях по лыжной акробатике в Пхенчхане. Такое мнение высказал известный комментатор Владимир Новицкий корреспонденту БЕЛТА.

Владимир Новицкий считает, что Антон отлично выполнил свою вторую попытку и заслужил место среди 12 соискателей олимпийских наград. Однако судьи решили иначе, и в итоге Кушниру не хватило всего 0,45 балла для попадания в сегодняшний финал. Комментатор подчеркнул, что никто не собирается заниматься поиском "врагов" в стане судей, но все же стоит отметить, что в числе арбитров были заинтересованные люди. В частности, представители Швейцарии и России, спортсмены которых были прямыми конкурентами белорусского фристайлиста. И в итоге Антон Кушнир оказался вне финала. Причем самую низкую оценку ему выставил швейцарский арбитр. Конечно, в судействе таких видов, как фристайл, всегда присутствует фактор субъективности, но все же, даже по мнению иностранных журналистов, судейское решение по выступлению Кушнира вызывает огромные вопросы, отметил Владимир Новицкий, который работает уже на 12-й Олимпиаде.

В финале состязаний в лыжной акробатике выступит лишь один белорусский фристайлист - Станислав Гладченко, который по итогам квалификации показал 4-й результат. Начало соревнований в 14.00 по минскому времени.-0-