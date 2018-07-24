Новое поколение летчиков будет достойно представлять Беларусь на международных соревнованиях - Кобяков

24 июля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Новое поколение летчиков будет достойно представлять Беларусь на международных соревнованиях. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на торжественном открытии 16-го чемпионата мира по вертолетному спорту на аэродроме Липки, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что новое поколение белорусских летчиков продолжит эстафету в покорении пятого океана и будет достойно представлять свою родину на международных соревнованиях", - подчеркнул Андрей Кобяков.

Премьер-министр отметил, что в Беларусь прибыло немало именитых летчиков, чей профессионализм был неоднократно отмечен высокими наградами и вызывал искреннее восхищение у самой взыскательной публики. "Лучшие летчики мира будут демонстрировать уникальное мастерство в пилотировании сложной авиационной техники", - добавил он.

Андрей Кобяков выразил уверенность, что каждый участник соревнований будет стремиться показать все, на что способен: виртуозное исполнение сложных фигур и заданий, терпение, психологическую устойчивость, волю к победе.

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