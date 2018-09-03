Новую форму национальной сборной Беларуси по футболу представят сегодня болельщикам в Минске

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую форму национальной сборной Беларуси по футболу представят болельщикам в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На площадке у Национального художественного музея Беларуси все желающие смогут увидеть новые комплекты домашней и выездной формы, в которых национальная команда будет проводить матчи розыгрыша Лиги наций УЕФА, а также квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Кроме презентации для болельщиков будет подготовлен ряд активностей, включая уличный театр, шоу барабанщиков, аквагрим, выступления музыкантов, а также различные конкурсы. Пройдет автограф-сессия ведущих игроков. В ходе презентации каждый желающий сможет приобрести билеты на ближайшие матчи сборной, а также новую футбольную атрибутику национальной команды.

Белорусские футболисты будут тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ, а стартовый матч в группе 2 (пул D) Лиги наций против команды Сан-Марино проведут 8 сентября на стадионе "Динамо" в 19.00. На следующий день сборная Беларуси отправится в Кишинев, где 11 сентября в 21.45 на стадионе "Зимбру" встретится с командой Молдовы.

Кроме этих команд соперниками белорусов будут футболисты Люксембурга, первый матч с которыми состоится 12 октября в Минске. По итогам группового турнира борьбу за единственную путевку в финальный этап Евро-2020 продолжат победители четырех квартетов.-0-