4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый борцовский сезон в Беларуси откроется чемпионатом страны по вольной, греко-римской и женской борьбе, который пройдет в минском Дворце спорта с 10 по 13 января, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Соревнования лучших белорусских борцов станут одним из основных этапов отбора на чемпионат Европы, который в апреле примет российский Каспийск. В чемпионате Беларуси примут участие многие известные спортсмены. В частности, на ковер столичного Дворца спорта выйдут призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Джавид Гамзатов, Али Шабанов, Иосиф Чугошвили, Ванесса Колодинская, Василиса Марзалюк и другие опытные атлеты.

Одной из особенностей предстоящего чемпионата Беларуси станет взвешивание в день турнира и проведение соревнований в каждом виде борьбы в два дня. В первый день состоятся предварительные поединки и полуфиналы, во второй - пройдут поединки утешительного раунда и финальный блок соревнований. Также в греко-римской борьбе вернулись к приоритету атакующему стилю - менее активным борцам придется переходить к наступательному стилю ведения схватки, в противном случае их будут ставить в партер. Кроме того, изменены некоторые весовые категории, что приведет к другой расстановке лидеров как в национальных чемпионатах, так и на международных борцовских форумах.-0-