Новый формат соревнований по легкой атлетике опробуют на стадионе "Динамо"

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый формат соревнований по легкой атлетике к II Европейским играм 2019 года опробуют на минском стадионе "Динамо" 26 сентября. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции организаторы турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проект получил название "Динамичная легкая атлетика" (Dynamic new athletics - DNA). Легкоатлетам в июне следующего года предстоит выступление в 10 видах программы в следующей последовательности: трекатлон (забег с препятствиями, состоит из ключевых элементов легкой атлетики: бега, прыжков и метаний), прыжки в длину (женщины), 100 м (мужчины), метание копья (женщины), 100 м (женщины), смешанная эстафета 4х400 м, 110 м с барьерами (мужчины), прыжки в высоту (мужчины), 100 м с барьерами (женщины). Победитель командного турнира определится в заключительном виде эстафетной гонки преследования. 26 сентября этот формат опробуют на "Динамо" учащиеся специализированных учреждений Беларуси. Соревнования состоятся с 16.00 до 18.00.

"Согласно исследованиям легкой атлетике необходимо привлекать на трибуны во время соревнований как можно больше молодежи. Искали новые подходы, форматы и остановились именно на этом проекте, который удобен для телетрансляций (соревнования длятся не более 120 мин.) и зрелищен для болельщиков. Турнир получается с элементами шоу, но необходимо показывать высокие спортивные результаты, чтобы твоя команда победила. Не сомневаемся, что формат "Динамичной легкой атлетики" болельщики примут", - отметил технический делегат Европейской легкоатлетической ассоциации Вадим Нигматов.

Для участия в легкоатлетических соревнованиях II Европейских игр отобраны 30 сборных с лучшим рейтингом по итогам командных чемпионатов Европы 2017 года в суперлиге, первой и второй лигах. Турнир начнется с квалификации, где все участвующие сборные будут распределены на пять групп, после состоятся четвертьфинальный и полуфинальный раунды. В финале за награды поборются шесть лучших команд.

"Результаты белорусских легкоатлетов в этом сезоне позволяют рассчитывать на удачное выступление на II Европейских играх. В дисциплинах, которые вошли в формат турнира, наша команда имеет серьезные достижения, и в 2019 году в Минске постараемся побороться за высокие места", - подчеркнул председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Соревнования по легкой атлетике на II Европейских играх состоятся на стадионе "Динамо" с 23 по 28 июня. Планируется участие 690 спортсменов, которые представят 30 команд.-0-