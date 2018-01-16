Новый формат соревнований по легкой атлетике перед II Евроиграми протестировали в Португалии

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый формат соревнований по легкой атлетике, который может быть использован во время II Европейских игр в Минске, протестировали в Португалии, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе дирекции Евроигр.

В спортивном комплексе португальского города Вила-Реал-ди-Санту-Антониу прошли соревнования по новой легкоатлетической программе Dynamic New Athletics, которую планируется представить на II Европейских играх 2019 года в Минске. Спортсмены из национальных команд Португалии, Испании соревновались в 10 дисциплинах: миниатлон, прыжки в длину (женщины), метание копья (мужчины), прыжки в высоту (женщины), бег на 100 м (мужчины и женщины), бег на 110 м с барьерами (мужчины), бег на 100 м с барьерами (женщины), смешанная эстафета 4х400 м и эстафета преследования.

Победителю в индивидуальных дисциплинах, а также в эстафетах присуждается 12 очков, второму месту - 10, третьему - 8, четвертому - 6, пятому - 4, шестому - 2 очка. Атлеты и команды, не допущенные к соревнованиям, сошедшие с дистанции, а также не финишировавшие, очками не награждаются.

Очки, набранные в девяти дисциплинах, определяют позиции, с которых команды стартуют в десятой дисциплине - эстафете преследования. Отставание в одно очко эквивалентно разнице в один метр на старте эстафеты. Этот вид беговой дисциплины - смешанный старт с дистанциями на 800 м, 600 м, 400 м и 200 м. Каждая команда в преследовании состоит из двух мужчин и двух женщин, выступающих в следующей последовательности: 800 м (мужчины) - 600 м (женщины) - 400 м (мужчины) - 200 м (женщины). Сильнейшая команда в преследовании становится победителем соревнований.

Идея изменений в легкоатлетической программе - Dynamic New Athletics - на Европейских играх в Минске принадлежит Европейской легкоатлетической ассоциации. Новый подход должен создать дружественный для молодежи формат легкоатлетических соревнований и тем самым вызвать повышенный интерес у болельщиков. Утвердить формат и регламент турнира планируется летом 2018 года, тогда и состоится официальная передача Минску права на проведение соревнований.-0-