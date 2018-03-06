Новый министр спорта готов выполнить непростые задачи - Василий Жарко

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый министр спорта и туризма Сергей Ковальчук готов выполнить непростые задачи. Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, представляя сегодня коллективу Минспорта нового руководителя, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Вице-премьер охарактеризовал министра как человека ответственного, пунктуального и порядочного. "Сергей Михайлович способен и готов выполнить возложенные на него непростые задачи, а помощниками у него будете все вы. В том числе и председатели федераций, руководители попечительских советов", - подчеркнул Василий Жарко.

Он также отметил, что в стране очень многое сделано для развития спорта высших достижений, массового спорта, по всей республике строятся новые объекты, но, к сожалению, результаты выступлений представителей Беларуси на международных соревнованиях не всегда радуют.

По словам вице-премьера, новому министру предстоит встряхнуть отрасль, обеспечив проведение единой государственной политики в сфере физической культуры, спорта и туризма, а также жесткий контроль за расходованием бюджетных средств. Ключевыми задачами также являются подготовка спортивного резерва, работа по пропаганде здорового образа жизни, развитие детско-юношеского спорта. "Такие соревнования, как "Снежный снайпер", которые состоялись накануне, должны пройти по всем видам спорта. Сначала в регионах, затем на республиканском уровне", - отметил Василий Жарко.

В свою очередь Сергей Ковальчук отметил, что согласие возглавить спортивную отрасль далось ему непросто. "Я советовался с людьми, чьим мнением дорожу, которые являются для меня авторитетными и глубоко уважаемыми. Постараюсь вместе с вами, с теми, кто добросовестно и честно трудится на благо отечественного спорта, качественно выполнить задачи, которые стоят перед министерством", - сказал он.

Министр также отметил, что хоть и не является профессиональным атлетом, но спортом занимается всю сознательную жизнь. Особенно любит волейбол, футбол, лыжные гонки, настольный теннис.

По его словам, 33 года он посвятил службе в Вооруженных Силах, где нагрузка не меньше, а зачастую и больше, чем в спорте. "Предъявляю высокие, жесткие требования к самому себе, но такие же требования будут и ко всем, кто трудится рядом. Случайных людей в Минспорте не будет. Мне потребуется время, чтобы во всем досконально разобраться, но опираться буду на профессионалов, людей компетентных, грамотных", - подчеркнул Сергей Ковальчук.-0-