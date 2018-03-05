Новый министр спорта и туризма: следующие зимние Олимпийские игры для Беларуси должны пройти на более высоком уровне

5 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Следующие зимние Олимпийские игры для Беларуси должны пройти на более высоком уровне. Об этом заявил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Сергей Ковальчук, который сегодня назначен министром спорта и туризма.

"Спорт - это большая политика, это идеология", - подчеркнул он. При этом новый министр обратил внимание, что в настоящее время много проблем имеется в развитии зимних видов спорта. "В ближайшее время хотим провести совещание, в том числе с участием тренеров, представителей всех спортивных федераций, и определиться с задачами, которые необходимо решить в летний, подготовительный период с тем, чтобы следующие зимние Олимпийские игры для нас прошли на более высоком уровне. Сегодня надо разобраться в первую очередь с теми проблемами, которые существуют в отрасли", - сказал Сергей Ковальчук.

Министр намерен особое внимание уделять развитию массовых видов спорта. Он добавил, что знакомился с зарубежным опытом в данном направлении и пояснил, почему так важен массовый спорт. "В большой спорт можно прийти только через массовый. Работать здесь должны все, начиная от семьи и заканчивая Минспорта, или же наоборот - начиная с Министерства спорта и туризма, где должны быть те, кто спорт любит и должен в первую очередь нести его в массы. И уже через массовый спорт мы должны получить результат - найти тех людей, спортсменов, которые смогут его показать. А результат нужен сегодня и сейчас", - уверен он.

При этом Сергей Ковальчук констатировал, что, к сожалению, здесь много проблем, и это работа не одного дня. Он особо отметил то, как много внимания уделяется руководством страны развитию спорта, как большого, так и массового.

Как подчеркнул новый руководитель ведомства, равнодушных к спорту в стране мало, поэтому общими усилиями можно добиться многого, но для этого надо много трудиться. "Я не буду что-то обещать, надо трудиться на всех уровнях, и тогда будет результат. Трудиться, начиная от министра, который в первую очередь должен быть своего рода локомотивом, и заканчивая учителем в школе, который должен прививать любовь к спорту, - продолжил Сергей Ковальчук. - А спорт - это здоровье нации".

Он по просьбе журналистов рассказал о своих спортивных увлечениях и о том, что занимается несколькими видами спорта. С детства увлекается легкой атлетикой, футболом. В настоящее время в числе предпочтений и беговые лыжи. Играет во все игровые вида спорта, в числе которых волейбол и баскетбол. "Я спорт люблю и с детства им занимаюсь, - заметил министр. - В 17 лет уехал поступать в военное училище и с тех пор занимался военной службой. Во время учебы и службы увлекался еще военным троеборьем - это стрельба, бег и полоса препятствий, метание гранаты на дальность и точность - и был когда-то кандидатом в мастера спорта".-0-