Новый мировой рекорд в марафонском беге установлен в Берлине

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый мировой рекорд в марафонском беге установил кенийский атлет Элиуд Кипчоге, выигравший сегодня забег на 42,1 км в Берлине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Новое достижение теперь составляет 2 часа 1 минута и 39 секунд. Кипчоге превзошел достижение своего соотечественника Денниса Кипруто Киммето, которое также было установлено в Берлине на марафоне в 2014 году (2 часа 2 минуты 57 секунд). Элиуд Кипчего является также чемпионом Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В соревнованиях среди женщин в Берлине лучшей стала Гледис Чероно из Кении - 2 часа 18 минут и 11 секунд. Она превзошла двух фаворитов забега Туринеш Дибабу из Эфиопии (третье место) и соотечественницу Эдну Киплагат (четвертое место).

Берлинский марафон считается наиболее престижным легкоатлетическим соревнованием и имеет золотой лейбл Международной федерации легкой атлетики.-0-