Новый спорткомплекс РГУОР примет финал женского Кубка Беларуси по баскетболу

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный этап XXII розыгрыша Кубка Беларуси по баскетболу среди женских команд пройдет в новой многофункциональной арене Республиканского государственного училища олимпийского резерва в Минске (ул. Филимонова, 55/1). Соревнования состоятся 29 и 30 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола (БФБ).

В стартовый день кубкового турнира состоятся два полуфинала, в первом из которых действующие обладательницы трофея баскетболистки "Цмокi-Мiнск" сыграют с финалистом прошлого розыгрыша "Горизонтом". Во втором полуфинальном поединке гродненская "Олимпия" встретится с клубом "Гомель-Сож". В воскресенье, 30 сентября, победители полуфиналов проведут решающий матч за Кубок страны, проигравшие сыграют в матче за третье место.

По решению исполкома БФБ в первый соревновательный день состоится награждение первых тренеров лучших баскетболистов и баскетболисток белорусских молодежных сборных, выступавших летом 2018 года на континентальных первенствах в своих возрастных группах. Наставники получат памятные подарки от официального партнера Белорусской федерации баскетбола компании "5 элемент".

Традиционно в перерывах между матчами и таймами БФБ подготовила развлекательную программу и конкурсы для болельщиков. В фойе спорткомплекса РГУОР расположится игровая зона с эксклюзивными настольными играми от "Розовой зебры", там же фанаты смогут воспользоваться услугами аквагрима и сделать памятные снимки в специальном фотобоксе. Вход на все матчи Кубка свободный.

В решающей серии прошлого кубкового турнира "Цмокi-Мiнск" победили баскетболисток "Горизонта".

Финальный этап мужского Кубка Беларуси пройдет в Витебске. В полуфиналах 2 октября минские "Цмокi" сыграют с витебским "Рубоном", а "Гродно-93" будет соперничать с могилевским "Борисфеном". 3 сентября пройдут матчи за итоговые места. Владельцами Кубка Беларуси являются столичные "драконы".-0-