30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусского союза конькобежцев (БСК) избрана Юлия Комлева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
На внеочередной отчетно-выборной конференции был представлен доклад о работе исполкома БСК за 2017-2018 годы и решены организационные вопросы. Во время конференции новым председателем Белорусского союза конькобежцев избрана Юлия Комлева. На этом посту она сменила Николая Ананьева, возглавлявшего союз с октября 2010 года.
Ранее Юлия Комлева являлась старшим тренером национальной команды по фигурному катанию на коньках, много лет занимала пост генерального секретаря БСК.-0-
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