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Новым председателем Белорусской федерации парусного спорта избран Сергей Хорецкий

Спорт 31.08.2018 | 15:48

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым председателем Белорусской федерации парусного спорта на отчетно-выборной конференции избран Сергей Хорецкий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В этой должности Сергей Хорецкий сменил именитую яхтсменку Татьяну Дроздовскую, занимавшую пост с мая 2017 года, которая сконцентрируется на спортивной карьере. Татьяна Дроздовская ранее была избрана на эту должность вместо Игоря Рачковского, возглавившего федерацию в 2008-м.

Сергей Хорецкий является мастером спорта международного класса по парусному спорту, в 2002-2004 годах работал главным тренером национальной команды Беларуси по парусному спорту и заместителем председателя федерации.-0-

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