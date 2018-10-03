Новым президентом ФИДЕ стал Аркадий Дворкович

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президентом Международной федерации шахмат на Генеральной ассамблее этой организации в Батуми избран сегодня россиянин Аркадий Дворкович, сообщает корреспондент БЕЛТА.
По итогам голосования бывший вице-премьер правительства России набрал 103 голоса. Его оппонент Георгиос Макропулос - 78. Третий претендент на пост руководителя ФИДЕ известный шахматист Найджел Шорт снял свою кандидатуру перед голосованием.
Аркадий Дворкович сменил в должности председателя ФИДЕ Кирсана Илюмжинова.
Как сообщили в Минспорта Беларуси, глава спортивного ведомства Сергей Ковальчук также прибыл в Батуми, чтобы поддержать заявку на проведение 45-й Всемирной шахматной олимпиады 2022 года в городе Минске. Голосование состоится 5 октября во время заседания Генеральной ассамблеи Международной федерации шахмат.
Беларусь подала заявку на проведение самого крупного международного шахматного турнира во время заседания президентского совета FIDE, которое в апреле нынешнего года прошло в Минской городской ратуше. Кроме Беларуси на организацию турнира претендуют Корея и Тунис.-0-
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