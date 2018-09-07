Новым президентом Международного союза биатлонистов избран швед Олле Далин

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым президентом Международного союза биатлонистов (IBU) избран швед Олле Далин. Такое решение принято сегодня по итогам голосования на конгрессе в хорватском Порече, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Новый руководитель IBU ранее занимал пост вице-президента этой организации по развитию. За его кандидатуру было отдано 39 голосов, а за соперника Далина Байбу Броку из Латвии - 12. Первым вице-президентом IBU избран Иржи Гамза из Чехии - 30 голосов.
Олле Далин сменил на этом посту немца Андерса Бессеберга, который возглавлял Международный союз биатлонистов с момента создания в 1993 году. Однако он не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок в связи с обвинениями в участии в схемах, которые позволяли спортсменам уходить от ответственности за нарушение антидопинговых правил.-0-
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