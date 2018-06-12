Новым тренером мадридского "Реала" станет Хулен Лопетеги

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешний наставник футбольной сборной Испании Хулен Лопетеги сменит Зинедина Зидана на посту главного тренера мадридского "Реала". Такую информацию распространила пресс-служба "королевского" клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После завершения чемпионата мира в России 51-летний Лопетеги подпишет с "Реалом" трехлетний контракт.

Французский экс-наставник "сливочных" Зинедин Зидан, которому 23 июня исполнится 46 лет, неожиданно для всех подал в отставку после третьего подряд триумфа "Реала" в Лиге чемпионов.-0-