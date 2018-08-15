Новым тренером вратарей брестского "Динамо" стал Василий Хомутовский

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Василий Хомутовский вошел в тренерский штаб "Динамо-Брест", где будет заниматься подготовкой вратарей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу клуба.
Контракт рассчитан до конца текущего сезона.
Первую тренировку 39-летний специалист провел 15 августа на поле спортивного комплекса "Брестский".
Предыдущий тренер вратарей Владимир Селькин продолжит работу во второй команде "Динамо-Брест".
Василий Хомутовский - известный в прошлом вратарь, который играл в Беларуси, Германии, Украине, России и Румынии. В качестве тренера вратарей работал в таких клубах, как "Динамо-Минск", "Крумкачы", "Черноморец" (Одесса, Украина) и БАТЭ.-0-
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