Новым тренером вратарей брестского "Динамо" стал Василий Хомутовский

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Василий Хомутовский вошел в тренерский штаб "Динамо-Брест", где будет заниматься подготовкой вратарей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Первую тренировку 39-летний специалист провел 15 августа на поле спортивного комплекса "Брестский".

Предыдущий тренер вратарей Владимир Селькин продолжит работу во второй команде "Динамо-Брест".

Василий Хомутовский - известный в прошлом вратарь, который играл в Беларуси, Германии, Украине, России и Румынии. В качестве тренера вратарей работал в таких клубах, как "Динамо-Минск", "Крумкачы", "Черноморец" (Одесса, Украина) и БАТЭ.-0-