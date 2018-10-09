Нурмагомедову предъявят штраф из-за инцидента после боя с Макгрегором

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова обяжут выплатить штраф после инцидента, произошедшего на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт американскому новостному порталу TMZ.

Размер штрафа составит порядка $250 тыс., которые должны быть вычтены из призовых денег, полученных Хабибом Нурмагомедовым за бой с ирландцем Конором Макгрегором. По итогам поединка российскому бойцу достался гонорар в размере $2 млн.

Дэйна Уайт также отметил, что наказание не ограничится штрафом: спортсмен может быть отстранен от соревнований примерно на 4-6 месяцев.

Бой за титул чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором завершился 7 октября победой россиянина. После боя Хабиб Нурмагомедов перелез через октагон и атаковал одного из членов команды ирландца Диллона Дэниса, оскорблявшего его. В зрительном зале и в октагоне произошла потасовка, после чего Нурмагомедов покинул арену в сопровождении охраны. Расследование происшествия ведет Атлетическая комиссия штата Невада.-0-