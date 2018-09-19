Один из лидеров ХК "Динамо-Минск" Павлович дисквалифицирован и пропустит матч с "Северсталью"

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из лидеров ХК "Динамо-Минск" Александр Павлович дисквалифицирован и пропустит матч с череповецкой "Северсталью", сообщили корреспондента БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял такое решение, изучив момент на 49-й минуте матча с ярославским "Локомотивом". Александр Павлович за удар клюшкой пропустит матч 20 сентября с "Северсталью" и подвергся денежному штрафу.

Как сообщалось, динамовцы не смогут в предстоящей встрече рассчитывать и на другого нападающего Бо Бенннетта, с которым расторгнут контракт по соглашению сторон.

Минское "Динамо" после успешного поединка в Ярославле (2:1) переехало в Череповец, а завершит выездную серию 22 сентября с одноклубниками из Москвы, которые также прервали серию неудач, переиграв "Витязь" (4:2).-0-