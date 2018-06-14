Официальным талисманом ЧМ по баскетболу (U-17) станет аистенок

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальным талисманом чемпионата мира по баскетболу (U-17) станет аистенок. Об этом сообщила в пресс-центре БЕЛТА исполнительный директор Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Маскот разработан дизайнерами компании "Мальвина" в сотрудничестве с БФБ и ФИБА Европа.
Как пояснила исполнительный директор БФБ, выбор талисмана не случаен. Ведь именно аист является неофициальным символом Беларуси, предвестником счастья и благополучия, духом-покровителем дома, приносящим обитателям лад и процветание.
"Именно аистенок, на взгляд организаторов чемпионата, отражает суть турнира для игроков до 17 лет. Для многих девушек это первые крупные соревнования в карьере. Надеемся, наш аистенок понравится болельщикам, гостям и его участникам", - отметила Анастасия Маринина.
Как сообщалось, в преддверии домашнего мирового форума юниорская сборная Беларуси по баскетболу до 17 лет сыграет на турнире памяти Семена Халипского в минском Дворце спорта с 15 по 17 июня, примет участие в турнире во Франции и проведет спарринги с баскетболистами Латвии, Литвы и Новой Зеландии.
На чемпионате мира белоруски под руководством главного тренера Виктории Дацун выступят в группе А. Соперниками белорусок будут баскетболистки Колумбии (21 июля), Японии (22 июля), и Франции (24 июля). -0-
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