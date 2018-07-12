12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1 тыс. допинг-проб сдадут участники II Европейских игр в Минске. Об этом рассказал сегодня журналистам директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера состоялся визит председателя медицинской и антидопинговой комиссии Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Клауса Штайнбаха. Безусловно, руководить всей антидопинговой программой будет ЕОК. Сотрудники Национального антидопингового агентство (НАДА) будут активно задействованы во время игр, в том числе и шапероны (люди, сопровождающие атлетов к месту сдачи допинг-проб), чтобы полностью выполнить все антидопинговые правила", - отметил директор фонда.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-