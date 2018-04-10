10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 100 школьников примут участие в чемпионате Минской области по шахматам, который пройдет 12 апреля в Вилейке, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

За звание победителей интеллектуального турнира будут бороться около 100 спортсменов разных возрастных категорий: до 10, 12, 14 лет. Чемпионат пройдет по швейцарской (до семи туров) или круговой системе отдельно среди юношей и девушек. Особенность системы заключается в том, что соревнования проводятся без выбывания игроков. Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков.

По итогам соревнований участники, занявшие 1, 2 и 3 места среди юношей и девушек в каждой возрастной категории, будут награждены медалями и дипломами. Цель мероприятия - популяризация игры, привлечение школьников к регулярным занятиям шахматами, повышение уровня их подготовки, выявление талантливых юных шахматистов Минской области.

Участников и гостей мероприятия также ожидает насыщенная культурная программа.

Организаторами чемпионата являются Минский областной исполнительный комитет и Минский областной институт развития образования.-0-