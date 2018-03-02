2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 170 юных биатлонистов примут участие в республиканских соревнованиях "Снежный снайпер", которые 3 и 4 марта примет РЦОП "Раубичи", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Президентского спортивного клуба.

Юные стреляющие лыжники (всего на старт в разных возрастных группах в субботу и воскресенье выйдут 168 юных спортсменов) уже опробовали трассу спорткомплекса и провели пристрелку на огневом рубеже. Как отметили в Президентском спортивном клубе, в этом году в отборочных соревнованиях приняли участие 39 113 (в предыдущем турнире - 37 633) школьников, которые не занимаются биатлоном в специализированных учебных заведениях. Для развития вида спорта Президентский спортивный клуб полтора года назад закупил и передал в регионы более 150 мишенных биатлонных установок и около 100 пневматических винтовок для проведения областных этапов, а также для тренировок наиболее увлеченных биатлоном детей.

В первый день будут определены сильнейшие в спринте в трех возрастных группах (младшая, средняя и старшая), а 4 марта состоятся смешанные эстафеты.

Организаторы обещают 3 и 4 марта яркую, интересную борьбу на лыжных трассах, а болельщиков ожидает развлекательная программа со спортивными аттракционами. Подкрепить свои силы болельщики смогут в точках питания у стадиона. Добраться в спорткомплекс "Раубичи" можно будет на автобусе по маршруту №449: Минск (ст. метро "Борисовский тракт", автобусная остановка в сторону центра города) - РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи" - Минск (ст. метро "Борисовский тракт").

Организаторами соревнований "Снежный снайпер" выступают республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Белорусская федерация биатлона, Министерство спорта и туризма, Министерство образования при участии учреждения "Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и студентов", Минский городской исполнительный комитет и Минский областной исполнительный комитет.-0-