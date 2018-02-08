Около 200 юных биатлонистов соберет "Снежный снайпер" в Новогрудке

8 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Около 200 юных биатлонистов соберет областной этап турнира "Снежный снайпер" в Новогрудке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учебно-методическом центре физического воспитания населения управления спорта и туризма облисполкома.

Состязания пройдут 8-9 февраля на базе спортивно-биатлонного комплекса "Селец". Свои команды представили все районы Гродненской области. Посоревнуются юные биатлонисты в трех возрастных категориях: в старшей выступят ребята 2002-2003 года рождения, в средней - 2004-2005 годов рождения, в младшей - дети 2006-2007 годов рождения. Награды будут разыгрываться как в личном, так и в командном первенстве. В составе каждого возраста от района можно делегировать по двое мальчишек и девчонок.

"В Новогрудском районе создана хорошая база для тренировок и соревнований. Благоприятствует проведению турнира и погода", - отметили в учебно-методическом центре физического воспитания населения управления спорта и туризма облисполкома. Там подчеркнули, что в зависимости от возрастной группы биатлонисты должны будут преодолеть на дистанции три круга (по 600 м каждый для младшего возраста, по 800м и 1 км - для среднего и старшего соответственно), а также дважды посетить огневой рубеж. Стрелять биатлонисты будут из пневматических винтовок: каждый промах добавляет к дистанции 50 м штрафного круга.

По итогам соревнований будет сформирована команда Гродненской области для участия в республиканском турнире, который пройдет на базе спорткомплекса "Раубичи".-0-