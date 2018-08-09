9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 2,5 тыс. фанатов поддержат "Зенит" в Минске на матче Лиги Европы с минским "Динамо". Эту информацию подтвердили в питерском клубе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основная часть болельщиков из Санкт-Петербурга прибыла сегодня ближе к обеду. Футболисты российской команды перед матчем прогулялись по Минску, встретились на улице с фанатами, оставив автографы на атрибутике клуба. Всего на стадионе "Динамо" ожидается более 22 тыс. зрителей, которые смогут попасть на трибуны уже за полтора часа до стартового свистка арбитра из Греции Анастасиоса Папапетру. Последний раз "Зенит" играл в Минске в ноябре 2008 года, когда одолел борисовский БАТЭ со счетом 2:0 на групповой стадии Лиги чемпионов.

Матч "Динамо-Минск" - "Зенит" начнется сегодня в 20.00. Ответная игра состоится 16 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский".-0-

Фото ФК "Зенит"