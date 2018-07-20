Около 500 спортсменов выйдут на старт турнира по триатлону на Минском море

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 500 спортсменов 22 июля выйдут на старт турнира по триатлону на Минском море, сообщили БЕЛТА организаторы забега.

В самом престижном виде на 28,2 км, который будет включать три дисциплины - плавание в открытой воде 475 м, велогонке на 22,5 км и бег на 5,25 км, примут участие наиболее подготовленные атлеты. Гонка объединит совершенно разных людей. Среди участников будут представители профессионального спорта, шоу-бизнеса, бизнесмены и топ-менеджеры предприятий. Победители в мужском, женском и детском разряде получат денежные призы.

Соревнования начнутся 22 июля в 10.00 у спортивной базы Белорусской федерации парусного спорта (Минское море, Заречье-1). Организаторами выступили клуб триатлона "Тристайл" при поддержке Министерства спорта и туризма, Альфа-Банка и Миноблисполкома.-0-