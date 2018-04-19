Около 70 допризывников примут участие в турнире по боевому панкратиону в 5-й бригаде спецназа

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Марьиной Горке в 5-й отдельной бригаде специального назначения 21-22 апреля состоится открытый турнир по боевому панкратиону (гражданская версия военно-прикладного единоборства - армейского рукопашного боя) среди детей и юношей, посвященный Дню памяти Мараварской роты. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил старший офицер по информации отделения идеологической работы бригады Павел Гордейчик.

За победу в турнире будут бороться воспитанники школ рукопашного боя в возрасте 10-17 лет. На соревнования прибудут участники из Гродно, Марьиной Горки, Могилева, Минска, Речицы и др. "По результатам соревнований определятся сильнейшие в разных возрастных и весовых категориях. Победителям будут вручены дипломы и кубки турнира", - отметил Павел Гордейчик.

Ежегодно в бригаде в конце апреля проходят мероприятия в память о разведчиках советского спецназа Главного разведывательного управления из состава Марьиногорской бригады специального назначения, погибших в боестолкновении советских войск с афганскими моджахедами в апреле 1985 года. Тогда 1-я рота 500-го отдельного отряда спецназа попала в засаду в кишлаке Даридам, расположенном на северной стороне Мараварского ущелья. В этом бою погиб 31 спецназовец.-0-