Около 80 пловцов соберет на Комсомольском озере марафонский заплыв

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 80 пловцов соберет 11 августа на Комсомольском озере второй этап Минского открытого заплыва "Белгарт Марафон", сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Владимир Шульган.

Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию в 4 км. Среди участников представители различных регионов Беларуси. Также организаторы ожидают, что им компанию составят гости из Латвии и России.

"Такие заплывы мы стали практиковать с прошлого года. Первые соревнования провели на гребном канале под Заславлем, тогда предлагалось преодолеть максимальное расстояние в 5 км. После этого местом проведения марафонов стало Комсомольское озеро. Месяц назад состоялся первый этап, последний пройдет накануне Дня города", - отметил Владимир Шульган.

Соревнования открыты для всех желающих. Победителя определят по итогам сезона в сентябре. После этого конкурсанты планируют пробежать дистанцию Минского полумарафона.

Владимир Шульган подчеркнул, что акватория Комсомольского озера позволяет проводить марафонские заплывы такого уровня.-0-