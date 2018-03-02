Около тысячи участников соберет спортивный праздник в Полоцке

2 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около тысячи участников соберет 3 марта спортивный праздник в Полоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в секторе спорта и туризма отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома.

Мероприятие пройдет в районе Боровуха-2 Полоцка. На массовый старт большой лыжной гонки выйдут 94 команды, представляющие все организации и образовательные учреждения города. Участникам предстоит в личном и командном зачете преодолеть дистанцию в 1,5 км в вольном стиле. Победители будут отмечены грамотами и призами. Кроме того, они получат почетное право представить свой район на областных соревнованиях среди организаций.

Прочувствовать дух состязаний, проверить свою силу, мастерство и выносливость организаторы приглашают в этот день всех поклонников зимних видов спорта. Для любителей лыжни состоится гонка дистанцией на 2 км. Лучшие участники также будут поощрены призами.-0-