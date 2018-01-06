Олег Дулуб определился с тренерским штабом в борисовском БАТЭ

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый главный тренер футболистов борисовского БАТЭ Олег Дулуб определился со своим штабом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ассистентами 52-летнего Дулуба станут Дмитрий Молош, Василий Хомутовский, Александр Грановский и Алексей Баша, который входил в тренерский штаб бывшего наставника БАТЭ Александра Ермаковича.

Ожидается, что в скором будущем Ермакович войдет в тренерский штаб московского ЦСКА, которым руководит еще один экс-рулевой борисовчан Виктор Гончаренко.

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович покинул свой пост По сообщению клуба, наставник посчитал, что необходимо сменить обстановку после 20-летней карьеры в борисовской команде в качестве игрока и тренера.

Комментируя кадровые перестановки, председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский отметил, что борисовский клуб выходит на новый этап развития. Что из этого получится, зависит и от руководства клуба, и от тренерского штаба, и от футболистов БАТЭ, подчеркнул Капский.

Новым главным тренером БАТЭ стал Олег Дулуб Олег Дулуб работал со многими отечественными командами, а в 2015-м возглавил футбольный клуб "Крумкачы". После белорусского этапа карьеры он последние два года трудился в украинских "Карпатах" из Львова и одесском "Черноморце".

Олег Дулуб считает, что его новое назначение – это прежде всего огромная ответственность, ведь БАТЭ является лучшим белорусским клубом последних лет, почти постоянно играет в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы. Новый наставник борисовчан отметил, что для него это новый вызов и на первых порах будет тяжело. По мнению Дулуба, переход в БАТЭ после работы в украинских клубах ("Карпатах" и "Черноморце") - очень большой шаг вперед.

Сейчас игроки команды в отпуске, а подготовка к новому сезону начнется во второй половине января. После окончания чемпионата Беларуси 2017 года состав БАТЭ пополнили молодой защитник Захар Волков из новополоцкого "Нафтана" и опытный форвард Максим Скавыш, который ранее уже выступал за борисовчан, а в прошлом году играл в жодинском "Торпедо-БелАЗе". Защитник БАТЭ Денис Поляков перешел в самый титулованный кипрский клуб АПОЭЛ из Никосии.-0-