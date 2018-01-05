Новым главным тренером БАТЭ стал Олег Дулуб

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером БАТЭ стал известный белорусский специалист Олег Дулуб, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.

Новый рулевой многократного чемпиона после завершения карьеры игрока перешел на тренерскую работу в 2001 году. Олег Дулуб работал со многими отечественными командами, а в 2015-м возглавил футбольный клуб "Крумкачы". После белорусского этапа карьеры он последние два года трудился в украинских "Карпатах" из Львова и одесском "Черноморце".

Как сообщалось, прежний наставник борисовчан Александр Ермакович покинул свой пост. Ранее самым титулованным белорусским футбольным клубом руководили также Юрий Пунтус (1996-2004), Игорь Криушенко (2005-2007), Виктор Гончаренко (2008-2013).-0-