Новым главным тренером БАТЭ стал Олег Дулуб

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым главным тренером БАТЭ стал известный белорусский специалист Олег Дулуб, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.
Новый рулевой многократного чемпиона после завершения карьеры игрока перешел на тренерскую работу в 2001 году. Олег Дулуб работал со многими отечественными командами, а в 2015-м возглавил футбольный клуб "Крумкачы". После белорусского этапа карьеры он последние два года трудился в украинских "Карпатах" из Львова и одесском "Черноморце".
Как сообщалось, прежний наставник борисовчан Александр Ермакович покинул свой пост. Ранее самым титулованным белорусским футбольным клубом руководили также Юрий Пунтус (1996-2004), Игорь Криушенко (2005-2007), Виктор Гончаренко (2008-2013).-0-
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