Ольга Мазуренок возглавит забег IAAF Run 24:1 в Минске

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная белорусская марафонка Ольга Мазуренок возглавит забег Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Run 24:1, который 6 июня пройдет в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проект, посвященный Всемирному дню бега, стартует 6 июня. В нем примут участие 24 города в 15 часовых поясах Земли. В каждом из выбранных городов состоятся старты в одну милю, которые будут начинаться в одно и то же время (согласно часовой зоне). Таким образом создастся эффект синхронного празднования Дня бега на всей планете.

Забег IAAF Run 24:1 начнется в Окленде (Новая Зеландия), затем пройдет в австралийском Сиднее, эстафету примет Токио, после чего старт состоится в столице Беларуси Минске. Затем участие в забеге на милю примут бегуны из городов Аддис-Абеба, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес. Завершится проект на западном побережье Канады в Ванкувере.

В столице Беларуси забег стартует 6 июня в 15.00 в парке Победы. На дистанцию в одну милю (1,6 км) выйдут как профессиональные спортсмены, так и обычные зарегистрировавшиеся для участия любители бега. Организаторы предложат маршрут с любым уровнем подготовки.-0-