Олимпиаду в Пхенчхане посетят более 1 млн болельщиков

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Организаторы зимних Игр в Пхенчхане ожидают, что Олимпиаду посетят более 1 млн болельщиков. Об этом сообщил журналистам представитель оргкомитета Сон Пэк Ю, передает корреспондент БЕЛТА.
Наибольшей популярностью у любителей спорта на Олимпиаде пользуются шорт-трек, фигурное катание и конькобежный спорт. Телетрансляции из Пхенчхана смотрит каждый третий житель Земли.
Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Майк Адамс добавил, что МОК планирует 90% доходов от продажи билетов и сувенирной продукции Олимпиады направить на развитие спорта.
Зимние Олимпийские игры в Республике Корея завершатся 25 февраля.-0-
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