Олимпиаду в Пхенчхане посетят более 1 млн болельщиков

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Организаторы зимних Игр в Пхенчхане ожидают, что Олимпиаду посетят более 1 млн болельщиков. Об этом сообщил журналистам представитель оргкомитета Сон Пэк Ю, передает корреспондент БЕЛТА.

Наибольшей популярностью у любителей спорта на Олимпиаде пользуются шорт-трек, фигурное катание и конькобежный спорт. Телетрансляции из Пхенчхана смотрит каждый третий житель Земли.

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Майк Адамс добавил, что МОК планирует 90% доходов от продажи билетов и сувенирной продукции Олимпиады направить на развитие спорта.

Зимние Олимпийские игры в Республике Корея завершатся 25 февраля.-0-