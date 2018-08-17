Олимпийская акция "Разам з камандай!" стартует в Беларуси

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Разам з камандай" стартует сегодня в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

НОК Беларуси за 50 дней до начала III Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе ставит перед собой задачу познакомить общественность с предстоящим спортивным форумом и поддержать белорусскую команду в Аргентине.

С 17 августа по 18 октября 2018 года каждый болельщик может поучаствовать в конкурсе "Пожелания юным олимпийцам". Для этого необходимо быть подписчиком официальных страниц НОК Беларуси одной из социальных сетей (Вконтакте, Facebook, Instagram), сделать фото на фоне спортивных объектов или с предметами, которые ассоциируются с олимпийским движением и летними видами спорта, подписать его с обязательным использованием хэштегов #разамзкамандай, #NOCBelarus, #TeamBelarus, #OlympicBelarus, #BuenosAires2018;

Лучшие работы организаторы доставят в штаб белорусской делегации в олимпийской деревне в Буэнос-Айресе, опубликуют на официальном сайте НОК и соцстраницах в интернете. Итоги конкурса будут подведены после открытого голосования в социальных сетях по завершении Юношеских Олимпийских игр. Победители и призеры получат памятные сувениры от организаторов и автографкарты от участников III летних Юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Кроме того, с сентября по октябрь 2018 года каждый желающий сможет проверить свои знания по истории участия белорусских спортсменов в летних Юношеских Олимпийских играх. Для этого необходимо на сайте НОК (www.noc.by) ответить на вопросы онлайн-тестов.

III летние Юношеские Олимпийские игры пройдут с 6 по 18 октября 2018 года в Буэнос-Айресе. За медали в 34 дисциплинах поборются 3998 молодых атлетов из 206 стран. Планируется, что Беларусь представят более 30 спортсменов в возрасте 15-18 лет в 16 видах спорта.-0-