Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поведает секреты мастерства юным фигуристам в Витебске

11 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова проведет 14 апреля в Витебске творческую встречу с юными фигуристами и тренерами, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель ассоциации "Федерация фигурного катания на коньках Витебской области" Светлана Головкина.

Прославленная спортсменка станет почетным гостем открытого первенства Витебской области по фигурному катанию на коньках "Северная звезда", которое пройдет 14-15 апреля в областном центре. Наталья Бестемьянова примет участие в торжественном открытии традиционных соревнований, оценит уровень организации турнира и подготовку юных спортсменов, познакомится с объектами спортивной инфраструктуры.

Первый соревновательный день завершится творческой встречей легенды советского фигурного катания с начинающими спортсменами и тренерами, а также местными поклонниками ее мастерства и таланта. Наталья Бестемьянова расскажет о своем пути в большом спорте, поделится секретами успеха, ответит на вопросы участников встречи. Гостей мероприятия ждет немало сюрпризов, которые подготовили организаторы при непосредственном участии великой фигуристки.

В рамках турнира планируется подписание соглашения о сотрудничестве между ассоциацией "Федерация фигурного катания на коньках Витебской области" и региональной общественной организацией "Федерация фигурного катания на коньках Московской области", заместителем руководителя которой является Наталья Бестемьянова. "Для витебской федерации невозможно переоценить значимость установления партнерских отношений с представителями ведущей мировой школы фигурного катания. Это даст толчок развитию этого вида спорта в Витебске, совершенствованию методического обеспечения подготовки спортсменов, позволит познакомиться с опытом организации соревнований различного уровня", - отметила Светлана Головкина.

Всего в открытом первенстве Витебской области планируют принять участие более 170 юных фигуристов из России, Литвы и Беларуси. Традиционный турнир проводится в обновленном формате второй год подряд. Организаторы распределят участников по двум категориям сложности А и Б. Фигуристам предлагается самостоятельно оценить свой уровень подготовки и заявиться в более или менее сложную категорию. Регламентом соревнований определены шесть возрастных групп, начиная от 2010 года рождения и младше до юниоров не старше 19 лет. Для каждой из них подготовлены индивидуальные технические требования, включающие обязательные для выполнения элементы программы.

Судить выступления будет международная бригада арбитров, в состав которой войдут специалисты Беларуси, Латвии и России.

Организаторами турнира выступают управление спорта и туризма Витебского облисполкома, Витебский областной центр олимпийского резерва по зимним видам спорта и Федерация фигурного катания на коньках Витебской области.-0-