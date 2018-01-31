31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская деревня в Пхенчхане готова принять первых белорусских спортсменов. Об этом рассказал заместитель шефа белорусской миссии на зимних Играх Василий Юрчик, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
"Олимпийская деревня находится в ожидании гостей. Представители нашей делегации приняли места проживания для атлетов. Сейчас ведутся последние приготовления номеров. Балконы комнат уже украсили национальной символикой. Готовимся к встрече первых спортсменов", - отметил Василий Юрчик.
Кроме того, заместитель руководителя делегации сообщил, что сегодня в совещании шефов миссий олимпийских команд принял участие президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, который поздравил всех с прибытием в Республику Корея и пожелал успехов в работе.
Как сообщалось, первыми из числа белорусских спортсменов в столицу XXIII зимних Олимпийских игр 1 февраля прибывают представители национальной сборной по биатлону.-0-
Фото НОК Беларуси.
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