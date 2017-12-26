"Олимпийская елка" собрала более 300 детей и внуков чемпионов и призеров Игр

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 детей и внуков чемпионов и призеров Олимпийских игр разных лет приняли сегодня участие в празднике "Олимпийская елка", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Андрей Асташевич поприветствовал участников новогоднего праздника и зачитал поздравление Президента Беларуси, Президента Национального олимпийского комитета Беларуси Александра Лукашенко.

Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич

На елку в административном комплексе "Победителей, 14" детей привели многие известные спортсмены: Роман Петрушенко, Янина Провалинская-Корольчик, Сергей Макаренко, Наталья Цилинская, Дмитрий Дащинский, Ксения Санкович, Михаил Семенов.

НОК Беларуси присоединился к республиканской благотворительной акции "Наши дети" и пригласил на праздник воспитанников Социально-педагогического центра Центрального района Минска.

Перед началом представления всех ребят встречали ростовые куклы. Каждый желающий смог попробовать себя в разных видах спорта и в качестве презента получить красивый аквагрим в виде символов олимпийского движения и предстоящих зимних Игр. Одновременно участники праздника смогли оставить свои пожелания белорусским олимпийцам, которые представят страну на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.

Первый вице-президент НОК Беларуси Андрей Асташевич и начальник управления маркетинга и общественных связей ОАО "Белагропромбанк" Татьяна Сидореня наградили во время представления победителей и призеров республиканского конкурса "Олимпийский огонь зажигает сердца".

Все гости праздника также смогли увидеть волшебный детский мюзикл "Однажды в Снежном королевстве", а по завершении представления сделать фото на память со сказочными персонажами и известными белорусскими атлетами.-0-