Олимпийские чемпионы сыграли в снежный волейбол в Пхенчхане

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снежный волейбол был сегодня представлен на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщают информагентства.

Матч был организован Международной федерацией волейбола, Европейской конфедерацией волейбола и Олимпийским комитетом Австрии.

В матче приняли участие мировые звезды классического и пляжного волейбола - олимпийские чемпионы бразилец Жиба и серб Владимир Грбич, трехкратный призер Олимпиад Эмануэль Рего, кореянка Ким Ен Кун, китаянка Сюэ Чэнь и др.

Фото CEV

В 2016 году в Европе впервые в истории прошла серия из трех официальных турниров по волейболу на снегу. В 2026 году возможно официальное включение дисциплины в программу Олимпийских игр.-0-