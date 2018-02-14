Олимпийские чемпионы сыграли в снежный волейбол в Пхенчхане

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снежный волейбол был сегодня представлен на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщают информагентства.
Матч был организован Международной федерацией волейбола, Европейской конфедерацией волейбола и Олимпийским комитетом Австрии.
В матче приняли участие мировые звезды классического и пляжного волейбола - олимпийские чемпионы бразилец Жиба и серб Владимир Грбич, трехкратный призер Олимпиад Эмануэль Рего, кореянка Ким Ен Кун, китаянка Сюэ Чэнь и др.
В 2016 году в Европе впервые в истории прошла серия из трех официальных турниров по волейболу на снегу. В 2026 году возможно официальное включение дисциплины в программу Олимпийских игр.-0-
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