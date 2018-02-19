Олимпийские соревнования горнолыжниц в комбинации перенесены с 23 на 22 февраля

19 февраля, Пхенчхан /БЕЛТА - ТАСС/. Соревнования по горнолыжному спорту в комбинации среди женщин на Олимпиаде в Пхенчхане перенесены с пятницы, 23 февраля, на четверг, 22 февраля, сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпиады.
Согласно прогнозам метеорологов, в пятницу ожидается плохая погода, в частности сильный ветер. Это послужило причиной переноса состязаний.
Ранее из-за сильного ветра на Олимпиаде в Пхенчхане переносились соревнования по горнолыжному спорту в гигантском слаломе у женщин и супергиганте у мужчин.-0-
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