Олимпийские соревнования горнолыжниц в слаломе перенесены на 2 дня из-за ветра

14 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Соревнования горнолыжниц в слаломе на Олимпийских играх в Пхенчхане перенесены из-за ветра на 16 февраля. Соответствующее решение приняли организаторы турнира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сильный порывистый ветер помешал проведению соревнований. Перенос даты старта у горнолыжников в Пхенчхане производится не впервые. До 15 февраля отложены соревнования в скоростном спуске у мужчин и гигантском слаломе у женщин. Представительница Беларуси Мария Шканова планирует выступить в слаломе, гигантском слаломе и супергиганте.-0-