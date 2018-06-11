Олимпийский чемпион Арямнов планирует вернуться в национальную команду

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Арямнов принял участие в турнире в Новополоцке памяти Сергея Лагуна и планирует вернуться в национальную команду, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Обладатель золотой медали главных стартов четырехлетия в Пекине (до 105 кг) уже неоднократно заявлял, что приступил к активным тренировкам. В Новополоцке он вышел на помост в категории свыше 105 кг и одержал в ней победу с результатом 382 кг (171 кг в рывке + 211 кг в толчке). По мнению тренеров, Арямнов набирает кондиции, спортсмен включен на сбор национальной команды в спорткомплексе "Стайки". Атлет после продолжительного перерыва планирует вернуться к активным выступлениям на помосте и получить возможность выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Андрею Арямнову, который в 20 лет стал олимпийским чемпионом, до сих пор принадлежит рекорд мира в рывке в категории до 105 кг. В Пекине в августе 2008 года он поднял штангу весом 200 кг.

Победителем турнира в общем зачете (определяется по таблице Синклера) в Новополоцке стал молодой атлет Евгений Тихонцов из Гомельской области (до 105 кг) - 380 кг (170 кг + 210 кг). Второе место занял Вадим Стрельцов - 375 кг (165 кг+210 кг). В соревнованиях памяти Сергея Лагуна выступили многие ведущие представители этого вида спорта: Вадим Лихорад, Артем Шагов, Петр Асаенок, Дарья Почобут.

Основным же стартом для сборной Беларуси по тяжелой атлетике станет чемпионат мира, который с 1 по 10 ноября 2019 года пройдет в Ашхабаде.-0-