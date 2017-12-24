24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Иван Едешко проведет мастер-класс для юниорской сборной Беларуси (U-18), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

Тренировки с участием прославленного игрока сборной СССР состоятся 27 декабря в спорткомплексе Falcon club (начало в 11.30). На следующий день состоится премьерный показ фильма "Движение вверх" о легендарной победе сборной СССР по баскетболу на Олимпиаде-1972 года в Мюнхене. Иван Едешко вошел в историю отечественного и мирового баскетбола благодаря "золотому пасу" Александру Белову за три секунды до окончания финального матча со сборной США на Олимпиаде в Мюнхене-1972. В сложной, напряженной концовке матча баскетболисты советской сборной три раза вводили мяч в игру из-за остановок и проблем с отсчетом времени и смогли победить американцев с минимальным счетом - 51:50.

Заслуженный мастер спорта СССР, уроженец Гродненщины, Иван Едешко приедет в Минск по приглашению организаторов просмотра фильма специально для того, чтобы представить фильм в кругу земляков, для которых он, безусловно, является живой легендой, прославившей Беларусь на мировой баскетбольной арене.-0-