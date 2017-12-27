Олимпийский чемпион Иван Едешко провел мастер-класс для молодых белорусских баскетболистов

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский чемпион Мюнхена-72 белорус Иван Едешко сегодня в Минске дал мастер-класс баскетболистам юниорской сборной Беларуси (U-18), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.

На арене столичного "Фалькон Клуба" вместе с заслуженным мастером спорта Советского Союза находились почти два десятка будущих баскетбольных звезд, а на трибунах за тренировкой наблюдали несколько сотен юных любителей баскетбола. Иван Едешко в свое время был одним из самых техничных игроков СССР, мог жонглировать сразу четырьмя мячами, что удавалось далеко не всем. Да и сейчас, несмотря на свои 72 года, Иван Иванович в обращении с оранжевым мячом может дать фору своим молодым коллегам. Кроме непосредственно тренировочной части сегодняшней встречи с легендой мирового баскетбола ее участники посоревновались в знании своего любимого вида спорта.

Сам Иван Едешко рассказал, что до 14 лет перепробовал почти все спортивные секции, что были в Гродно, а потом полностью ушел в баскетбол, который стал делом всей его жизни. Несмотря на то, что весь мир считает пиком карьеры Ивана Едешко его "золотой пас" в финале мюнхенской Олимпиады, сам он сказал, что очень дорожит и званием чемпиона БССР, которое завоевал в юном возрасте в составе команды Гродненской области. Беседуя с ребятами, Иван Едешко подчеркнул, что всегда нужно стремиться к самым вершинам - в спорте, в любом другом направлении. А чтобы стать лучшим, необходимо кропотливо работать, тренироваться, преодолевать себя, не сдаваться, и тогда сдаваться начнут другие, отметил мастер.

В четверг, 28 декабря, в "Фалькон Клубе" состоится премьерный показ фильма "Движение вверх", который посвящен именно той великой победе сборной СССР в Мюнхене. Тогда, уже более полувека назад, Иван Едешко за 3 секунды до финальной сирены отдал тот самый легендарный пас через всю площадку Александру Белову, который забросил победные два очка и принес советской команде победу над борной США с минимальной разницей в счете - 51:50. На минскую премьеру приглашены другие знаменитые белорусские спортсмены, ставшие наряду с Иваном Едешко олимпийскими чемпионами 1972 года, - борец Александр Медведь, фехтовальщица Елена Белова и гимнастка Антонина Кошель. Кроме того, в зале будут представители следующих поколений олимпийских триумфаторов - баскетболистка Татьяна Белошапко, фехтовальщик Александр Романьков и гребец Александр Богданович.

Прославленного земляка придут поздравить и руководители Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета, Белорусской федерации баскетбола, баскетбольного клуба "Цмокi-Мiнск" и другие.-0-

Фото Дениса Костюченко.