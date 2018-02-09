Олимпийский флаг поднят на церемонии открытия Игр-2018 в Пхенчхане

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийский флаг поднят на церемонии открытия Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщает ТАСС.

Олимпийский флаг представляет собой белое полотнище с расположенными по центру олимпийскими кольцами. Впервые он был представлен Пьером де Кубертеном во время олимпийского конгресса, проходившего в июне 1914 года в Париже. В качестве атрибута Игр флаг появился на Олимпиаде 1920 года в бельгийском Антверпене.

Также на Олимпийском стадионе прозвучал гимн Олимпиады. Современный вариант гимна впервые был сыгран на церемонии открытия Олимпийских игр в 1896 году. Официально он был утвержден Международным олимпийским комитетом на его 55-й сессии в 1958 году в Токио. Автор кантаты - греческий оперный композитор Спиридон Самарас, автор слов - поэт Костис Паламас.

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Под сводами Олимпийского стадиона во время церемонии открытия Игр-2018 прозвучали и олимпийские клятвы спортсменов, судей и тренеров. "От имени всех спортсменов я обещаю, что мы будем участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд", - так звучит клятва спортсменов.

В клятве арбитров говорится о том, что они обещают осуществлять судейство честно и беспристрастно. Тренеры дали клятву "вести себя так, чтобы поддержать спортивный дух и честную игру в соответствии с основными принципами олимпийского движения".

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.-0-